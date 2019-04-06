السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإنهاء معاناة طفل من خراج بالعين



الرياض 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

ساهم فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام في إنهاء معاناة أحد الأطفال والذي كان يعاني من خراج كبير بالعين ، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة لعملية زراعة قناة دمعية بالعين ، حيث كان الطفل يعاني من خراج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني من التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بداية ًبالأدوية المناسبة حتى زال الإلتهاب ، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح إنسداد القناة الدمعية بدون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة وبالفعل تم إستخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم - ولله الحمد - فتح القناة الدمعية بدون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادةً القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعتبر من الإنجازات الطبية .

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19:31ت م

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