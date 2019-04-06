السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي رؤساء الدول المشاركين بالمنتدى الاقتصادي العالمي



عمّان 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 ابريل 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، عددا من رؤساء الدول المشاركين بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذي انطلقت أعماله اليوم في الأردن.

وبحث خلال لقاءات منفصلة مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، والرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالله عبدالله، مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى التطورات في المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب.

كما التقى العاهل الأردني، اليوم، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي النائب تيد دويتش والوفد المرافق، وتناول اللقاء، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

كما التقى، وزيري الدفاع الوطني اللبناني الياس بو صعب، والخارجية الكازاخستاني بيبوت أتامكولوف، الذي نقل له رسالة من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

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18:37ت م

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