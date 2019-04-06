السعودية | شرطة النماص تقبض على المعتدي على خطيب جامع النماص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:19 مساءً, 6 أبريل 2019 م صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير ، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغا عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للإعتداء بالطعن ونقله الى المستشفى ، وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني ، مواطن في العقد الخامس من العمر ، وضبط الأداة المستخدة بالجريمة بحوزته ، وجرى ايقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك. والله ولي التوفيق

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