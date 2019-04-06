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2019-04-06 محاولة فاشلة لإطلاق باليستي تنتهي بهلاك 30 حوثيًّا في صنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت مصادر مقتل 30 حوثيًّا في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء. Advertisements ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية “حِزيَز” جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوانٍ، بحسب “العربية”. وقالت المصادر: إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.









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