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2019-04-06 فيديو.. 50 ثانية مثيرة لتدريبات وطن 89 متابعات الخليج 365 - الرياض واصل رجال قوات الطوارئ الخاصة تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، وطن 89. Advertisements وخلال التمرين، نفذت القطاعات الأمنية مهامها التدريبية بعمل الفرضيات والتمارين الحية بواسطة الطيران والمعدات والأجهزة التقنيات التي تدرب عليها منتسبو القطاعات الأمنية المشاركة، وتشمل جميع المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، ومواجهتها بكفاءة ومهارة عالية. جدير بالذكر أن التمرين الأمني المشترك الذي تنظّم النسخة الثالثة منه قوات أمن المنشآت يهدف إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.









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