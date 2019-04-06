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حريق بدون إصابات في شركة لمعالجة الزيوت بغونان الدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شركة لمعالجة الزيوت بمنطقة غونان.
وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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