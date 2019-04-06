حريق بدون إصابات في شركة لمعالجة الزيوت بغونان الدمام

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شركة لمعالجة الزيوت بمنطقة غونان.

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وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.