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حريق بدون إصابات في شركة لمعالجة الزيوت بغونان الدمام

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2019-04-06

حريق بدون إصابات في شركة لمعالجة الزيوت بغونان الدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شركة لمعالجة الزيوت بمنطقة غونان.

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وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.





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