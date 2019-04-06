نائب وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة خطيب الجمعة المعتدى عليه

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - النماص

اطمأن نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير من خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الشيخ علي حسن مجدوع الشهري، الذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة يوم أمس، حيث أصابت الطعنة كتف الإمام الأيسر، ونقل على إثرها المستشفى.

وتمنى نائب وزير الشؤون الإسلامية للإمام المصاب له موفور الصحة والعافية، وأن يجمع الله له بين الصحة والعافية، مؤكدًا دعم ومساندة الوزارة بقيادة الوزير آل الشيخ له.

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بدوره، عبر خطيب جامع النماص علي الشهري عن شكره وتقديره للنائب على الوقفة الإنسانية غير المستغربة منه في متابعة حالته الصحية، مضيفًا أنها وقفة تعني له الكثير.

وكان الوزير آل الشيخ قد وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقضية الخطيب.

ويتجاوز الإمام الشهري الخمسين عامًا، وقضى أكثر من 20 عامًا إمامًا وخطيبًا للجامع.