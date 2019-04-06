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2019-04-06 تطبيق الدوام الصيفي بمدارس تبوك غداً.. الاصطفاف الصباحي في هذا الموعد متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بدء الدوام الصيفي، غداً الأحد، في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات). Advertisements وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً . وستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.









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