حساب المواطن: التسجيل مستمر عبر هذا الرابط للاستفادة من الدفعة القادمة

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حساب متابعات الخليج 365: التسجيل مستمر عبر هذا الرابط للاستفادة من الدفعة القادمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن التسجيل متاح الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مايو عبر الرابط التالي: (هنا).
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية.
ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، في وقت سابق، أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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