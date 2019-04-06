عسير: القبض على مواطن طعن إمام مسجد في النماص

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365:

تمكنت قوات شرطة منطقة عسير من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، بعد أن اعتدى بالطعن على إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة النماص، الجمعة.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، في بيان، أنه “تم ظهر أمس الجمعة مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى”.

وأضاف المتحدث أنه تم “القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، كما تم ضبط الأداة المستخدة في الجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك”.