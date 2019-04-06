وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ

توفى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ الذي كان يلقب بعميد أسرة آل الشيخ العريقة في المملكة وأقربهم درجة للإمام محمد بن عبدالوهاب، عن عمر ناهز الـ93 عاما تقريبا وفقا لمقربين نقلوا عنه سابقا أنه من مواليد 1344 هجرية الموافقة للعام 1925 ميلادية.
ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم السبت عمه الراحل اليوم، وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أنه سوف يصلى على الفقيد صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في الرياض.
فيما نعاه عدد من وجهاء المملكة ومشايخها الفقيد كتب الدكتور رياض بن سعيد: ”وفاة آخر أحفاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الشيخ الوجيه الصالح محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، وأتقدم بالعزاء لكافة أسرة آل الشيخ ولابنه حبيبنا د الشيخ صلاح رحمه الله وجمعه مع أئمة الدعوة في الجنة“.
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