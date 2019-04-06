وظائف شاغرة بالتأمينات الإجتماعية للجنسين… التفاصيل

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. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دعوتها للإنضمام إلى فريق عمل المؤسسة ، وذلك من خلال تعبئة نموذج السيرة الذاتية من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على الوظائف الشاغرة لديها للجنسين ، وأوضحت أن المزايا كالتالي:-

– بيئة عمل جاذبة.

– تطوير مهارات.

– مسار وظيفي.

» التقديم متاح من خلال التسجيل وتعبئة نموذج السيرة الذاتية على الرابط التالي اضغط هنا 》》 https://career.gosi.gov.sa/ar/





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