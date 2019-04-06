بالصور.. إبداع السجينات يجذب زوار مهرجان ورد الطائف

احتضن ملتقى الورد والغيمة، والذي تنظمه إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بمهرجان ورد الطائف، أعمال العديد من السجينات بسجن الطائف.

وتم تخصيص ركن خاص بالسجينات بمهرجان ورد الطائف؛ لعرض أعمالهن الإبداعية أمام زوار المهرجان .

واحتوى جناح أعمال السجينات بملتقى الورد والغيمة، على العديد من المشغولات اليدوية التي أدارتها أنامل نسائية داخل السجن العام؛ ليتم عرضها أمام زوار الملتقى ومهرجان الورد منها أعمال خياطة الصوف والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية.

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وحظي ركن أعمال السجينات بإقبال كبير من زوار المهرجان الذين أبدوا إعجابهم بأعمال السجينات ومهارتهن في مجالات الخياطة والتطريز وقدرتهن على استثمار وقت فراغهن في كل ما يقدم لهن الفائدة.

وفي ذات السياق، واصل ملتقى الورد والغيمة فعالياته وعروضه المتنوعة لزوار مهرجان ورد الطائف لليوم الثالث على التوالي؛ حيث شهد المبنى البيئي بمنتزه الردف، والذي يحتضن الملتقى إقبالًا لافتًا من زوار المهرجان من مختلف شرائح المجتمع الذين تجولوا بين أركان الملتقى وشاهدوا العديد من العروض المقدمة من قبل أطفال أندية الحي والأوبريتات الإنشادية والقصائد الشعرية وعروض أندية الهواة وغيرها من الفعاليات المصاحبة للملتقى والتي نالت إعجابهم.

وانطلقت، أول أمس الخميس، فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ودشنه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

ورافق الميموني، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ورؤساء القطاعات الحكومية والعسكرية، في جولة على الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَل الأمانة، بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.