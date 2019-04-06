تعرّض لوعكة صحية مفاجئة
تمكَّنت قوات حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، من إنقاذ بحَّار فلبيني تعرض لوعكة صحية في المياه الدولية.
وأفاد الحساب الرسمي لحرس الحدود، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن حرس المدينة المنورة، تمكّن من إنقاذ بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية؛ قادمة من إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بمصر.
وكانت زوارق قوات حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، قد رافقت في 31 مارس الماضي، سفينة ركاب على متنها بحَّار بريطاني تعرَّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدّم مسفر بن غنّام القريني، آنذاك، إنَّ مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة ( JMRCC) بحرس الحدود، بقيادة منطقة مكة المكرمة، تلقَّى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥ عامًا) من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل علم دولة (بيرمودا)؛ قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.
وأضاف، أنّه بعد تحديد موقع السفينة، تَمّ تكليف زورق مِن قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة، ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء، مؤكدًا أنَّه تَمَّ تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر ونقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «حرس الحدود» يُنقذ بحارًا فلبينيًّا من الموت في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.