بالصور.. «حرس الحدود» يُنقذ بحارًا فلبينيًّا من الموت في البحر الأحمر

تمكَّنت قوات حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، من إنقاذ بحَّار فلبيني تعرض لوعكة صحية في المياه الدولية.

وأفاد الحساب الرسمي لحرس الحدود، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن حرس المدينة المنورة، تمكّن من إنقاذ بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية؛ قادمة من إندونيسيا ومتجهة إلى ميناء السويس بمصر.

Advertisements

وكانت زوارق قوات حرس الحدود التابعة لوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، قد رافقت في 31 مارس الماضي، سفينة ركاب على متنها بحَّار بريطاني تعرَّض لذبحة صدرية في المياه الدولية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدّم مسفر بن غنّام القريني، آنذاك، إنَّ مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة ( JMRCC) بحرس الحدود، بقيادة منطقة مكة المكرمة، تلقَّى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥ عامًا) من طاقم سفينة الركاب (OCEANA) تحمل علم دولة (بيرمودا)؛ قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف، أنّه بعد تحديد موقع السفينة، تَمّ تكليف زورق مِن قِبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة، ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء، مؤكدًا أنَّه تَمَّ تقديم الإسعافات الأولية للمريض، واستدعاء إسعاف الهلال الأحمر ونقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.