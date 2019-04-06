«مسام» ينتزع أكثر من 52 ألف لغم حوثي بمختلف المناطق اليمنية

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، اليوم السبت، أنّه تمكّن من نزع 52 ألفًا و777 لغمًا منذ بداية المشروع في يونيو 2018 وحتى الآن.

وقال المركز في بيانٍ له، إنّه تمكَّن خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الماضي، من انتزاع 1229 لغمًا، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد و738 لغمًا مضادًا للدبابات، و448 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال شهر مارس 6647 لغمًا.

وأضاف أنّ ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت هذه الألغام في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، موضحًا أنّ عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن يسقطون بسبب هذه الألغام، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أكد في 27 مارس الماضي، أنّ المملكة في مقدمة دول العالم من حيث العمل الإنساني؛ حيث وصلت مساعداتها إلى أكثر من 79 دولة، وأنشأت ذراعًا إنسانية بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع)، وهو مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي استطاع الوصول إلى 44 دولة، وكانت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة بنسبة 61.37%.

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جاء ذلك خلال كلمة الدكتور الربيعة، في ندوة عن جهود المملكة الطبية والإنسانية، عُقدت بالمؤتمر الطبي الدولي لجراحة المناظير، في سانتياجو عاصمة تشيلي، وضم أكثر من 650 من كبار الأطباء من شمال وجنوب أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا، يمثلون 57 دولة.

وأضاف أنّ المملكة قامت بعدد من المبادرات الإنسانية الرائدة؛ يأتي من أبرزها برنامج إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح، في انتهاك وتجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، مستعرضًا جهود البرنامج السعودي لنزع الألغام باليمن (مسام)، الذي يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي فاق عددها مليونًا و100 ألف، زرعتها الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.

وأطلقت المملكة في يونيو 2018، مشروع (مسام)، وقال الدكتور الربيعة في كلمته بافتتاح المشروع الإنساني: «كان وما زال دعم أشقائنا في اليمن في مقدمة أولويات المملكة عبر عقود من الزمن، تأكيدًا على روابط الجوار والدين واللغة والعلاقات الاجتماعية والأسرية بين الشعبين السعودي واليمني».

وأوضح أنّ كوادر سعودية وخبرات عالمية، تعمل من خلال مشروع (مسام) على إزالة الألغام بكل أشكالها وصورها، التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، وخصوصا محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.

وأشار إلى أنّ مركز الملك سلمان للإغاثة قدم 262 مشروعًا إنسانيًّا وإغاثيًّا في اليمن، تعدت كلفتها الإجمالية مليارًا و600 مليون دولار، توزعت على مشروعات الأمن الغذائي والصحي والإيوائي والدعم المجتمعي والتعليم، وغيرها من البرامج.