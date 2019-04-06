الإطاحة بوافدين بحوزتهم أجهزة اتصالات قارئة للبصمة بالرياض

تمكّنت شرطة الرياض، اليوم السبت، من ضبط وافدين مخالفين (من بنجلاديش)، بحوزتهم أجهزة اتصالات قارئة للبصمة، ضمن تجارتهم غير المشروعة.

وقالت شرطة العاصمة، في بيانٍ مقتضب حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّها ضبطت وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهم المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت؛ تعود لعددٍ من شركات الاتصالات المشغّلة.

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وعثرت الشرطة بحوزة المتهمين، حسب البيان، على عدد كبير من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.

وكانت شرطة الرياض، قد ألقت القبض في أواخر شهر مارس الماضي، على ثلاثة مواطنين لتورُّطهم في جريمة سطو بسلاح ناري على أحد المنازل، وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال.

وأشار «الأمن العام»، آنذاك، إلى أنّ المتهمين الثلاثة في العقدين الثالث والخامس من العمر، وتورطوا في ارتكاب جريمة سطو باستخدام مسدس على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال، موضحًا أنّه تمّ ضبط أقنعة تخفٍّ بحوزة المتهمين، ومبالغ مالية وأجهزة جوال.