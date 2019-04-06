«حساب المواطن» يوضّح كيفية الاستفادة من الدعم حال إيقاف الخدمات

أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم السبت، كيفية الاستفادة من مبلغ الدعم في حال إيقاف الخدمات عن المستفيد، بأنّه في مثل هذه الحالة يتم التوجّه إلى البنك مباشرة لاستلام الدعم.

وقال الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على سؤالٍ من أحد المواطنين حول كيفية استفادته من مبلغ الدعم؛ رغم أنّ لديه إيقاف خدمات: «في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا (نشط) وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ الدعم، وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك».

من جهة أخرى، شرح البرنامج كيفية تعديل البيانات في حال فقد الوظيفة؛ حيث يجب التوجُّه إلى البوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل»، ثم تعديل الحالة الوظيفية إلى «لا يوجد وظيفة»، والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على «حفظ».

ويجب أن تكون المستندات المرفقة من قبل المستفيد بإحدى الصيغ « pdf- bmp - png – jpj – jpaj»، وألا يتجاوز حجمها 2 ميجابايت.

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وحول إجراءات تسجيل الفرد كمستقل، أفاد البرنامج بأنّه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى)، لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وتتضمن «صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء»، وفي حال عدم توافرها تتم إضافة الفرد كتابع لرب الأسرة.

ولا يتم احتساب بدل غلاء المعيشة ضمن بيانات الدخل، لكن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات؛ دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات / التقاعد»، مشيرًا إلى أنّه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي بالضغط هنا.