السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من طولكرم



طولكرم 30 رجب 1440 هـ الموافق 06 أبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مزارعاً فلسطينياً من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، أثناء عمله في أرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس".

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القرية ، أن قوات الاحتلال المتواجدة على النقطة العسكرية التي تفصل قرية شوفة عن العزبة الملاصقة لها، داهموا الأرض ومنعوا مزارع، من إكمال عمله في الأرض واعتقلوه.

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18:09ت م

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