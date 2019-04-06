السعودية اليوم / اتفاق لتمويل إعداد دراسة حول القطاع الخاص اليمني المهاجر بسبب حرب الحوثيين



مراكش 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، عن اتفاق مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، لتنفيذ وتمويل دراسة حول القطاع الخاص اليمني المهاجر، بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران .

وتم التوصل للإتفاق عقب لقاء جمع الوزير العوج، مع مدير الصندوق وليد الوهيب، على هامش اجتماعات البنك الإسلامي الـ 44 ، المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشمل الإتفاق أيضا الترتيب لندوة لدراسة احتياجات اليمن في جانب بناء القدرات ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون بين الصندوق والوزارة في عدد من المجالات، وأوجه الدعم في مجال تبني مشروع عودة الطلاب إلى المدارس وبرنامج دعم النابغين والموهوبين من خلال مشروع يموله الصندوق.

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18:01ت م

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