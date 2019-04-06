السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تشارك في الاحتفال بيوم الصحة العالمي



القاهرة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي للعام الجاري الذي أقامه المكتب الإعلامي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في مصر.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان لها اليوم : إن العالم يحتفل في السابع من إبريل من كل عام بـ "يوم الصحة العالمي" ذلك اليوم الذي تأسست فيه منظمة الصحة العالمية عام 1948م، مشيرة إلى أن موضوع حملة هذا العام هو "التغطية الصحية الشاملة" مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية .

وأضافت أنه اتساقاً مع موضوع احتفالية يوم الصحة العالمي للعام الجاري وهو "التغطية الصحية الشاملة"، فقد تم اختيار موضوع "التغطية الصحية الشاملة" المقدم من المملكة المغربية محوراً رئيسياً لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب التي انعقدت في 28 فبراير الماضي بالقاهرة.

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17:56ت م

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