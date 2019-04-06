السعودية اليوم / شحنة مساعدات كويتية للمتضررين في جزيرة سقطرى اليمنية



عدن 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

سيرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت ، طائرة تحمل مساعدات اغاثية الى محافظة ارخبيل سقطرى .

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون : إن شحنة المساعدات الجديدة تأتي استكمالاً للمساعدات التي قدمت لأهالي سقطرى عندما تعرضت لإعصار (ماكونو)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

وذكر العون، أن الفريق الميداني في الجمعية سيوزع خلال زيارته قوارب صيد على الصيادين والإشراف على تركيب لوحات الطاقة الشمسية لـ 250 منزلا في قرى عدة اضافة الى إشرافه ومتابعته للعيادات المتنقلة .

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17:44ت م

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