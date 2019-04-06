السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي وزير الخارجية الروسي



القاهرة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي يزور القاهرة حاليًا.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح صحفي : أن الرئيس السيسي بحث خلال اللقاء مع "لافروف" سُبل دعم العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية والمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وجهود مكافحة الاٍرهاب .

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17:43ت م

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