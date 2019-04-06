السعودية اليوم / اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تتابع الاستعدادات لتنفيذها في ماليزيا خلال موسم حج 1440هـ // للصحف //



كوالالمبور 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

تواصل اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة جولتها في عدد من الدول، لمتابعة سير الأعمال الجارية لتنفيذ هذه المبادرة في المطارات المعتمدة بماليزيا وإندونيسيا، وشرح المبادرة، وبحث إمكانية تنفيذها بالدول التي تقدمت بطلب شمولها بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وهي باكستان وبنجلاديش والهند وتونس.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع الجانب الماليزي بحضور نائب المدير العام لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية وان محمد بن وان يوسف، وممثلين عن جهات حكومية أخرى نظيرة.

وجرى خلال الجولة الوقوف على ترتيبات تطبيق المبادرة للحجاج الماليزيين لموسم حج هذا العام 1440 هــ ، والقيام بجولة تفقدية في مطار كوالالمبور الدولي تم فيها الوقوف على الاستعدادات الجارية لتهيئة متطلبات تنفيذ الإجراءات المزدوجة بالمطار وآلية العمل المشتركة، ومناقشة كافة الترتيبات ذات الصلة بها مع ممثلي الجهات المختصة بدولة ماليزيا.

يذكر أن المبادرة التي يتم تنفيذها منذ عامين تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - للاستمرار في تطوير خدمات الحجاج وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، حيث تهدف المبادرة إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج بإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات دولهم ، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون في انتظارهم لتقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.

// انتهى // // للصحف //

16:38ت م

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