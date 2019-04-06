شكرا لقرائتكم مقتل 3 عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-06 مقتل 3 عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة متابعات الخليج 365 - متابعة قُتل 3 عسكريين إيرانيين، اليوم السبت، جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وقع الانفجار في “مركز الشهيد درويشي للصناعات البحرية” التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندر عباس، وفقاً لروسيا اليوم. Advertisements ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية حول تفاصيل الانفجار وحجم الخسائر.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.