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حالة فريدة من نوعها.. تعرف على مصير إرهابي مسجدي نيوزيلندا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
تتجه نيوزيلندا لمحاكمة الإرهابي برينتون تارانت الذي قتل 50 شخصًا في مسجدي مدينة كرايستشيرش بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها البلاد مثل هذا الحكم، حيث كانت أطول عقوبة سجن سابقة دون الإفراج المشروط 30 سنة.
ومن جهة أخرى، تعكف المحكمة المعنية بمتابعة القضية، على معرفة حالة القوى العقلية للإرهابي الذي قتل 50 مصلياً في المسجدين، وذلك قبل إصدار الحكم الذي من المتوقع أن يصل إلى السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج المشروط.
وأصدر قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر الأمر خلال جلسة استماع ظهر فيها الأسترالي برينتون هاريسون تارانت البالغ من العمر 28 عامًا عبر رابط فيديو من غرفة صغيرة في سجن باريموريمو المشدد الأمان في أوكلاند.
وقال ماندر إنه لا ينبغي قراءة أي شيء في طلبه قبل إجراء تقييمات الصحة العقلية، لأنها خطوة عادية في مثل هذه الحالة، فيما أكد محامون أن الأمر قد يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يكتمل.
وقال القاضي: إن تارانت وجهت له 50 تهمة بالقتل، وقدمت الشرطة في البداية تهمة اغتيال واحدة قبل تقديم التهم الإضافية هذا الأسبوع.
وتضع المحاكم في نيوزيلندا إمكانية الإفراج المشروط على الأشخاص مرتكبي الجرائم، وذلك كجزء من النصوص الدستورية المعمول بها في البلاد.
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