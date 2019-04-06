قوات الجيش الوطني الليبي تسيطر على مطار طرابلس بشكل كامل

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شبكة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الوطني الليبي سيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

ذكرت ذلك قناة “العربية” الإخبارية، اليوم السبت، في نبأ عاجل.

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وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم، أن غربي البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، فيما تواصل قواته عملية عسكرية واسعة تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل العاصمة الليبية طرابلس ضمن عملية عسكرية واسعة تحت اسم “طوفان الكرامة”، أطلقها الجيش، أول أمس الخميس.

وسيطرت قوات الجيش الليبي، على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من المليشيات.

وأضافت مصادر، أن قوات الجيش سيطرت على جسر الزهراء ومنطقة الساعدية غربي العاصمة، كما تمكنت من دخول أحياء عين زارة جنوبي المدينة.