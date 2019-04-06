الرئيس التونسي: لا أرغب في الترشح لولاية ثانية

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، إنه لا يرغب في الترشح لولاية رئاسية ثانية.

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وجاءت تصريحات الرئيس التونسي السبسي، في مؤتمر لحزب حركة نداء تونس.

يذكر أن السبسي ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية 2014، عن حزب نداء تونس الذي قام بتأسيسه سنة 2012، وتمكن من الفوز في الانتخابات أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتُخب بنسبة 55.68% رئيسًا سادسًا للبلاد متفوقًا على المرزوقي الذي حصل على نسبه 44.32%.

تسلم مهام منصبه رسميًّا في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2014 ميلادية.