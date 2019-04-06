وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن عميد أسرة آل الشيخ

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عمه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، الذي توفي فجر اليوم (السبت) عن عمر يناهز 93 عاما.

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وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن صلاة الجنازة ستتم على الفقيد عصر اليوم بمسجد الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رحمه الله، يلقب بعميد أسرة آل الشيخ العريقة في المملكة بحسب مقربين من أسرة آل الشيخ.