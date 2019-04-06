الارشيف / اخبار السعوديه

وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن عميد أسرة آل الشيخ

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن عميد أسرة آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-06

وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن عميد أسرة آل الشيخ

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عمه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، الذي توفي فجر اليوم (السبت) عن عمر يناهز 93 عاما.

Advertisements

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن صلاة الجنازة ستتم على الفقيد عصر اليوم بمسجد الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رحمه الله، يلقب بعميد أسرة آل الشيخ العريقة في المملكة بحسب مقربين من أسرة آل الشيخ.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ محمد بن عبدالرحمن عميد أسرة آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا