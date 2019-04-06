العالم يترقب مباراة أسطورية لـ WWE في المملكة

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يخطط الاتحاد الدولي لمصارعة المحترفين WWE، لاستعادة اثنين من كبار نجومه في العرض المنتظر بالمملكة خلال شهر يونيو المقبل.

ووفقًا لمجلة ريسلينغ أوبزرفر، قد تم نقل موعد العرض المنتظر لـWWE في المملكة من مايو حتى يونيو المقبل، وتحديدًا في السابع من الشهر، حيث يُجهز الاتحاد لمباراة من العيار الثقيل باسم “DEADMAN”، وهي مواجهة سوف تتم بين بروك ليسنر وآندر تيكر.

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وتم نقل حدث WWE المخطط له في المملكة من يوم الجمعة 3 مايو إلى يوم الجمعة 7 يونيو، غير أنه لم يتم الإعلان عن الحدث رسميًا بعد، كما ستكون ثاني جولات WWE في المملكة بجامعة الملك سعود في الرياض خلال يوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر.

وأشارت المجلة إلى أن علاقة WWE بالمملكة والشراكة الموقعة بين الجانبين لا تزال في أفضل صورها، ولم تتأثر بمحاولات الزعزعة التي تزعمتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية.

ونظمت WWE حدثين كبيرين في البلاد خلال العام الماضي، من بينهم الحدث الأعظم في تاريخ منافساتها بإقامة بطولة “درة التاج”، بالإضافة إلى الحدث الأول “أعظم رويال رامبل”، والذي شمل مشاركة 50 مصارعاً من العيار الثقيل في البطولة.