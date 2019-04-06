فيديو .. تطورات الحالة الصحية لإمام مسجد آل زينب بالنماص بعد حادثة الطعن

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - النماص

قام مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير سعود بن عليبي الغامدي، اليوم السبت، بزيارة لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع الذي تعرَّض للطعن أمس من شخص مجهول، حيث طمأن الجميع على صحته، وأنه بدأ في التعافي.

وقد تلقى الشيخ مجدوع، خلال الزيارة اتصالاً من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، حيث اطمأن على صحة الشيخ، داعياً الله له بالصحة والعافية.

وكان الشيخ مجدوع قد تعرَّض لعدة طعنات من شخص أمس خلال صعوده لمنبر الخطبة بجامع آل زينب بالنماص.

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وقبل صعود الشيخ علي القشيري وحين كان داخل الجامع، طعنه أربعيني، ليتم نقله على وجه السرعة لمستشفى النماص العام عن طريق المصلين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة.

وقال المعتدَى عليه: حمداً لله أن عدداً من المصلين سارعوا لإنقاذي من المعتدي الذي باغتني فجأة قبل صعودي للمنبر وسدد الطعنة التي كانت قريبة من الكتف.

وأضاف: ليس بيني وبين المعتدي أي خلافات سابقة على الإطلاق، ولا أعلم عن سبب هجومه المباغت عليَّ، فيما تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية التي بدورها تجري تحقيقًا لمعرفة دواعي الطعن.