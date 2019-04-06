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السعودية للكهرباء تقدم عروضا توعوية لاطفاء الحرائق لزوار مهرجان نور 

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2019-04-06

السعودية للكهرباء تقدم عروضا توعوية لاطفاء الحرائق لزوار مهرجان نور 

متابعات الخليج 365 - الرياض

 

قدّم الأمن الصناعي في الشركة السعودية للكهرباء، عروضاً في مهرجان نور للثقافة والفنون في نادي الشركة بالرياض، عن كيفية إطفاء الحريق وسط تفاعل كبير من الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة في المهرجان.

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وشمل العرض، تدريب الزوار بكافة فئاتهم العمرية على استخدام طفايات الحريق، وآليات إطفاء الحريق، وإجراءات السلامة خلال عملية الإطفاء.

وقدمت خيمة ثقافة السلامة، في المهرجان الذي انطلقت فعالياته ومناشطه في 31 مارس الماضي، عددا من الفعاليات التوعوية ونماذج المحاكاة للتعريف بأنواع طفايات الحرق ومجالات استخدامها وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وبرامج السلامة الصحية والغذائية والكهربائية والسلامة في بيئة العمل.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي نظمته “السعودية للكهرباء”، يستمر لسبعة أيام منذ انطلاقه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الصف الأول من النخب الثقافية والفنية في المملكة والوطن العربي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، لكافة فعالياته، التي شملت الندوات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية والتراثية والفن التشكيلي، وخيمة ثقافة السلامة.





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