الان تتابع ألمانيا: مجموعة السبع لن تقبل أي تصعيد عسكري إضافي في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الألماني إن “مجموعة السبع لا يمكن أن تقبل أي تصعيد عسكري إضافي في ليبيا”.
وأضاف هايكو ماس إن مجموعة السبع اتفقت على ضرورة الضغط على المسؤولين عن التصعيد العسكري في ليبيا وخاصة حفتر.
جاء ذلك في تصريحات نشرتها “رويترز”، اليوم السبت.
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