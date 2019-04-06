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ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة، عصر أمس، مركبتين إحداهما محملة بذخيرة، والأخرى محملة بعرق مُسكر، يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر.
وقد اشتبه رجال الأمن عند نقطة تفتيش في مركبة من نوع "كابريس" موديل حديث، وبعد التفتيش عثروا على 380 طلقة حية، منها 130 طلقة رشاش كلاشنكوف، و250 طلقة جثري.
وضُبط مركبة أخرى محملة بمادة العرق المسكر.
وتمّت مصادرة المضبوطات وتسليمها مع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص.
أمن طرق "وراخ الباحة" يضبط 380 طلقة حية وعرقاً مسكراًعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-06
ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة، عصر أمس، مركبتين إحداهما محملة بذخيرة، والأخرى محملة بعرق مُسكر، يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر.
وقد اشتبه رجال الأمن عند نقطة تفتيش في مركبة من نوع "كابريس" موديل حديث، وبعد التفتيش عثروا على 380 طلقة حية، منها 130 طلقة رشاش كلاشنكوف، و250 طلقة جثري.
وضُبط مركبة أخرى محملة بمادة العرق المسكر.
وتمّت مصادرة المضبوطات وتسليمها مع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
05:06 PM
على متن مركبتين يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر
ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة، عصر أمس، مركبتين إحداهما محملة بذخيرة، والأخرى محملة بعرق مُسكر، يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر.
وقد اشتبه رجال الأمن عند نقطة تفتيش في مركبة من نوع "كابريس" موديل حديث، وبعد التفتيش عثروا على 380 طلقة حية، منها 130 طلقة رشاش كلاشنكوف، و250 طلقة جثري.
وضُبط مركبة أخرى محملة بمادة العرق المسكر.
وتمّت مصادرة المضبوطات وتسليمها مع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص.
، أمن طرق "وراخ الباحة" يضبط 380 طلقة حية وعرقاً مسكراً ،
المصدر : الخليج 365
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