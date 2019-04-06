محمد بن مسعود - الدمام - موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.15 صباحاً تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد, الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات). وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال. تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك.. غداً وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-06 تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد, الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات). وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال. Advertisements 06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 04:45 PM موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.15 صباحاً موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.15 صباحاً تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد, الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات). وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال. ، تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك.. غداً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك.. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.