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كلّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخصائي النفسي الدكتور ضيف الله العتيبي مستشاراً للحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في ظل ما يتمتع به من خبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل في التنمية الاجتماعية، وتقلّد منصب مدير إدارة رعاية الأحداث سابقاً، وصاحب مشاركات في المجالات النفسية والأسرية.
"العتيبي" مستشاراً للحماية الاجتماعية بوزارة العملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
كلّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخصائي النفسي الدكتور ضيف الله العتيبي مستشاراً للحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في ظل ما يتمتع به من خبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل في التنمية الاجتماعية، وتقلّد منصب مدير إدارة رعاية الأحداث سابقاً، وصاحب مشاركات في المجالات النفسية والأسرية.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
04:18 PM
يتمتع بخبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي
كلّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخصائي النفسي الدكتور ضيف الله العتيبي مستشاراً للحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في ظل ما يتمتع به من خبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي.
وتدرّج "العتيبي" بالعمل في التنمية الاجتماعية، وتقلّد منصب مدير إدارة رعاية الأحداث سابقاً، وصاحب مشاركات في المجالات النفسية والأسرية.
، "العتيبي" مستشاراً للحماية الاجتماعية بوزارة العمل ،
المصدر : الخليج 365
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