، "العتيبي" مستشاراً للحماية الاجتماعية بوزارة العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتمتع بخبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي

كلّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخصائي النفسي الدكتور ضيف الله العتيبي مستشاراً للحماية الاجتماعية.

يأتي ذلك في ظل ما يتمتع به من خبرات طويلة في المجالين النفسي والاجتماعي.

وتدرّج "العتيبي" بالعمل في التنمية الاجتماعية، وتقلّد منصب مدير إدارة رعاية الأحداث سابقاً، وصاحب مشاركات في المجالات النفسية والأسرية.