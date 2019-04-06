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العفو الدولية تكذب خبر الجزيرة المسيء لسمو ولي العهد

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أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا عاجلًا كذبت فية الخبر الذي تناقلتة قناة الجزيرة القطرية، وتسيء فيه لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.

وقالت المنظمة في بيانها: ” تنفي منظمة العفو الدولية الخبر المغلوط الذي بعنوان ” اغتيال خاشقبجي تم بتوجيه من بن سلمان والذي نشرته قناة الجزيرة بالأمس والمنسوب للمتحدثة في منظمتنا ” .
وأضافت : ” وقد قامت الجزيرة بتصحيح الخبر المقتطع والخارج عن سياقه ونطالب القناة بتوخي الدقة في نقل الأخبار ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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