تعرَّف على خارطة أمطار السبت عبر توقعات المسند والحصيني

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إنه في فصل الربيع تتباين أحياناً مخرجات النماذج المناخية العددية بشأن توقعاتها اليومية.
وأضاف المسند؛ في تغريدة له بحسابه على “تويتر”: اليوم يُتوقع هطول أمطار على نواحٍ متفرقة من مناطق: الحدود الشمالية والجوف وربما تبوك، وجنوب منطقة الرياض، ونجران وعسير والكويت.. هذا والله أعلم.
بدوره، قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني؛ إن هناك توقعات بهطول الأمطار خلال الـ “24” ساعة القادمة من مساء اليوم السبت إلى صباح الأحد، بإذن الله.
وأضاف الحصيني؛ الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على غرب الأفلاج ووادي الدواسر وجنوب غرب عفيف والطائف والباحة وعسير ونجران وشرقها مع رياح مثيرة للغبار.
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