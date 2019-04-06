هل تجديد الجواز عن طريق حساب ولي الأمر إلزامي.. الجوازات تجيب

أجابت المديرية العامة للجوازات، عن استفسار مواطنة حول ما إذا كان يلزم تجديد الجواز عن طريق حساب ولي الأمر أو أي حساب آخر، مستفسرة عن كم مدة جواز المواليد ورسوم سداده.
وأوضحت المديرية، أن رسوم التجديد تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 20 عامًا.
وأضافت: ” يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات للتمكن من خدمتك ” .
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