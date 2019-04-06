حقيقة وفاة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ في الرياض

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، عن وفاة عمه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

وتوفي الراحل الذي كان يلقب بعميد أسرة آل الشيخ عن عمر ناهز الـ93 عامًا تقريبًا، وفقًا لمقربين نقلوا عنه سابقًا أنه من مواليد 1344 هجرية الموافقة للعام 1925 ميلادية.

وأوضح الوزير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه سوف يصلى على الفقيد صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في الرياض.

بدوره، كتب الدكتور رياض بن سعيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وفاة آخر أحفاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الشيخ الوجيه الصالح محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب".