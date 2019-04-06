الكويت: مخاوف من فيروس كورونا على الحدود مع السعودية

أعلن التلفزيون الحكومي الكويتي، اليوم السبت، عن ظهور فيروس كورونا على الحدود الكويتية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرض عدد من الأشخاص للإصابة في مستشفى الخفجي السعودي.

من جهتها نفت وكلية وزارة الصحة الكويتية ماجدة القطان، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا ما عدا التي يتم تسجيلها من خلال منظمة الصحة العالمية مؤكدةً متابعة الجهات المعنية للموضوع وتم الاتصال بالسطات السعودية والتأكد من وجود حالات بالفعل في السعودية.

وأشارت القطان إلى إبلاغ جميع المراكز الحدودية، ومختبر الصحة العامة الذي يعمل على 24 ساعة لتلقي أي فحوصات مخبرية.

وكانت مصادر إعلامية كويتية قد تحدثت عن إصابة مواطن وممرض وطبيب في مستشفى كويتي بفيروس كورونا الامر الذي دفع بمدير دائرة العلاقات العامة والحكومية بعمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن للحديث ليصرح إن وزارة الصحة أرسلت فريقاً متخصصاً للوقوف على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى لتعقيم وتطهير جميع مرافق المستشفى.

وأكدت صحة المنطقة الشرقية أن الوضع الصحي في مستشفى الخفجي مستقر، وأن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر، بحسب "سبوتنيك".