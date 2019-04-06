بحث تنفيذ مبادرة طريق مكة في 4 دول جديدة

أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة طريق مكة، أنها تبحث تنفيذ المبادرة في أربع دول جديدة، خلال موسم الحج المقبل 1440 هـ، وهي دول باكستان وبنجلاديش والهند وتونس.

وقالت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ اللجنة تتابع استعدادات تنفيذ المبادرة في دولتي ماليزيا وإندونيسيا، كما يجري بحث توسيعها لتشمل الدول الأربع (سابقة الذكر)، خلال موسم حج 1440.

وقام أعضاء اللجنة، برئاسة مدير عام الجوازات، وتحت إشراف ومتابعة وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها، والوقوف على إمكانية تنفيذها، خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول، التي تقدمت بطلب تنفيذ المبادرة في مطاراتها.

وتهدف الجولة، التي يقوم بها أعضاء اللجنة، إلى متابعة الاستعدادات لتنفيذ المبادرة في المطارات المعتمدة في ماليزيا وإندونيسيا، وبحث إمكانية تنفيذها بالدول التي تقدمت بطلب شمولها بها، خلال موسم حج هذا العام 1440هـ (باكستان وبنجلاديش والهند وتونس).

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وتقوم المبادرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وتهدف إلى التطوير المستمر لخدمات حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل وتيسير رحلة الحج بإنهاء كل إجراءات سفر الحجاج، ودخولهم المملكة في مطارات دولهم.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة أُطلقت في عام 2017، ضمن خطة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، وصولًا إلى ما يُعرَّف بـ«الحج الذكي».

وتتضمن المبادرة إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، وتسهيلات إجراءات الجمارك والجوازات، وكذلك تيسير المتطلبات الصحية، وتنظيم الأمتعة، وتأمين السكن للحجاج، والتوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم؛ دون الخضوع للإجراءات الروتينية المعتادة في المطارات.

و«طريق مكة» يعد إحدى المبادرات، التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وتم تطبيقها خلال موسم الحج الماضي 1439هـ على جميع حجاج ماليزيا، وجزء من حجاج إندونيسيا، بينما تم تطبيقها على جزء من حجاج ماليزيا في أول تطبيق لها بموسم حج 1438 هـ.

ووقع الاختيار على ماليزيا وإندونيسيا لبدء مبادرة طريق مكة؛ بناء على عدد الحجاج الكبير من هاتين الدولتين، الذي يصل إلى 1.75 مليون حاج، وسيتم توفير المبادرة لكل الدول الراغبة بالاستفادة منها في المستقبل.