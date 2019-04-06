السعودية اليوم / تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك غداً



تبوك 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد , الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات).

وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.

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16:02ت م

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