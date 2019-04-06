السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق غداً ملتقى تعزيز الصحة



جدة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز غداً فعاليات ملتقى تعزيز الصحة تحت شعار "جودة الحياة .. لصحة الفرد والمجتمع" بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وجمعيات صحية وتوعوية ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات .

ويأتي الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين احتفاءً بيوم الصحة العالمي وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة ، ويهدف إلى نشر ثقافة الوعي الصحي وتعزيز أساليب الحياة الصحية والتطوع من خلال إقامة الدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأطباء المتخصصين ، حيث سيتم خلال الملتقى عرض منتجات صناعة التطوع الصحي وتعزيز الصحة والوقاية في المجتمع المحلي .

ويشهد الملتقى الذي يحظى بتواجد أكثر من 30 شركة صحية متخصصة في صناعة تعزيز الصحة توقيع عدة اتفاقيات بين الجهات الصحية في الوقاية من الأمراض وكذلك التطوع والتدريب الصحي ، حيث وصل عدد المسجلين في الملتقى إلى 3000 مسجل ، ويشارك في إنجاحه 150 متطوعاً من مختلف الكليات الصحية بالجامعة الذين يتواجدون بشكل فعال في كل المناسبات الصحية معززين دورهم في خدمة المجتمع .

من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور سامي بن حمدان الزهراني أن انعقاد ملتقى تعزيز الصحة يأتي تأكيداً على حرص الجامعة على تحقيق رؤية المملكة 2030 ، عبر أهم أهدافها نحو التمكين لحياة عامرة وصحية و تحقيق ذلك بتعزيز نمط الحياة الصحي وتعزيز الوقاية الصحية .

وأشار إلى أن الملتقى الذي يتخذ من "جودة الحياة .. لصحة الفرد والمجتمع" شعاراً له ، يعزز أهدافه المباشرة في التوعية الصحية والبدنية إلى جانب الوقاية من المخاطر الصحية وتشجيع العمل التطوعي.

//إنتهى//

15:04ت م

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