السعودية اليوم / وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ترعى مؤتمر حلول 2019



الرياض 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

بدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انطلقت أمس الجمعة 29 رجب 1440هـ الموافق 5 أبريل 2019، في فندق الانتركونتننتال بالرياض، فعاليات مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول 2019) في نسخته الثالثة؛ بهدف تسليط الضوء على التحول الرقمي للمساعدة في نمو القطاع و جعل أعماله أكثر ابداعاً ومرونة وتمركزاً حول المستفيدين، بالإضافة إلى مواكبة التقدم التقني والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة لخدمة وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان في تصريحٍ صحفيٍ ، أهمية انعقاد هذه المؤتمر لتسليط الضوء على التحول الرقمي كممكن للتحول في القطاع غير الربحي و الحلول التقنية الفاعلة التي تسهم في دعم أعمال القطاع ونموه من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والأنظمة الفاعلة مثل تخطيط الموارد، و تحليل البيانات، والحلول مفتوحة المصدر، و التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلاً عن بناء شراكات تقنية للاستفادة من الخدمات المجتمعية، و التكامل التقني لحوكمة أعمال القطاع، والإسهام في زيادة نسبة نجاح المشاريع التقنية وتقليل تكلفتها.

وشدد الدكتور الثنيان،على دعم منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الذي يعد ممكنا أساسياً لرؤية المملكة 2030، ليسهم في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، مضيفاً أن منظومة الوزارة حريصة على إثراء حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، بتوفير خدمات رقمية متميّزة تسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة وجودة الأداء، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والمال للمستفيدين.

وقدم مؤتمر (حلول 2019) عدداً من ورش العمل، والجلسات الاستشارية، والدورات التدريبية المتخصصة، بتطبيقات علمية وعملية تناولت أهمية التحول الرقمي، والاطلاع على أحدث تقنيات حلول الأعمال والبرمجة، والخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، والحلول التقنية الحالية والمقترحة للقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الأعمال، وتشجيع الخدمات المجتمعية والأعمال تطوعية.

وصاحب المؤتمر معرض عن الحلول التنقية والمنتجات والاستشارات بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات التقنية المتخصصة.

// انتهى //

14:59ت م

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