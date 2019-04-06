السعودية اليوم / "تقني العطاء".. مشروع للصيانة التطوعية في جازان



جيزان 01 شعبان 1440هـ الموافق 06 ابريل 2019م واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان أمس ، فرقة الصيانة التطوعية بالإدارة ، وذلك ضمن أولى خطوات مشروع الصيانة التطوعية " تقني العطاء " .

وأوضح مدير عام الإدارة بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان ، أن المشروع يهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين، تحت إشراف عدد من المدربين المتخصصين في الصيانة ، وذلك لتحقيق ودعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، حيث يأتي المشروع بالشراكة مع بنك الرياض .

وأشار رضوان إلى أن مشروع الصيانة المنزلية يستهدف في مرحلته الحالية ثلاثين منزلاً بجازان بمشاركة عشرين متدرباً، سيقدمون 1500 ساعة تطوعية على مدى ثلاثة أسابيع، حيث سينفذ المشروع التطوعي في أربعة تخصصات هي الكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية، والتبريد والتكييف، مشيرًا إلى التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتنفيذ المشروع.

// انتهى //

14:59ت م

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