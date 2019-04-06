السعودية اليوم / زورق حربي إسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

عاد سلاح البحرية الإسرائيلي إلى انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، ، في خرق متعمد لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان ، أنّ زورقًا حربيًّا تابعًا لإسرائيل أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة حوالى 388 مترا ولمدة خمس دقائق.

وأضاف البيان أنه على إثر تلك الانتهاكات البحرية المتكررة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها داخل المياه الإقليمية اللبنانية، جرت مناقشتها مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".

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14:58ت م

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