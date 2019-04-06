السعودية اليوم / اختتام أعمال مؤتمر القمة الدولية الخامس للنفط والغاز في لبنان



بيروت 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

اختُتِمَتْ اليوم أعمال مؤتمر القمة الدولية الخامس للنفط والغاز، التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية وزيرة الطاقة والمياه في لبنان ندى البستاني خوري، وبدعم من مؤسسات محلية وعالمية رائدة.

وكان المؤتمر قد استضاف أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم، من بينهم 48 متحدثاُ، بما في ذلك كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص وممثلي ما يزيد على 200 من الشركات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة المنظِّمة للمؤتمر بأنه جرى خلال هذه الدورة تخصيص يوم تقني تناول مداخلات فنية تطرقت إلى مواضيع هامة مثل التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز، والتطورات الجيولوجية والتكنولوجية المستحدثة في القطاع وتأثيرها على صناعة النفط والغاز اللبنانية، فيما تناولت جلسات المؤتمر ال 9 مناقشة مواضيع عديدة مهمة تتعلق بمعظم جوانب قطاع البترول في لبنان والمنطقة.

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14:57ت م

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