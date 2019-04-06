السعودية اليوم / " كيف أتعلم اللغة الصينية " دورة بمركز الحي المتعلم بالدوادمي غداً



الدوادمي 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

يقيم مركز الحي المتعلم بالدوادمي غداً، دورة تدريبية بعنوان " كيف أتعلم اللغة الصينية "، يقدمها المدرب عيد بن محمد العتيبي، وذلك بمقر المركز بثانوية الدوادمي " مقررات ".

وتهدف الدورة التي تستمر أسبوعين إلى معرفة الفروق الأساسية بين اللغة الصينية واللغة العربية، وأساسيات اللغة الصينية طرق نطق الأصوات وكتابة الرموز الصينية، والكلمات الصينية المستخدمة في الحياة اليومية، وبعض الطرق والأساليب والبرامج المساعدة على دراسة اللغة الصينية.

وتأتي الدورة ضمن دورات تنمية الذات وتطويره التي ينفذها مركز الحي المتعلم التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الـ 15 فما فوق.

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14:47ت م

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