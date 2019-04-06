السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يكرم الشباب الفائزين في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة "طيبة تبتكر"



المدينة المنورة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الشباب الفائزين، في مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة " طيبة تبتكر " من الأبناء والبنات خلال الحفل الذي نظمته جامعة طيبة بالمدينة المنورة بهذه المناسبة ، جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ومعالي أمين مجلس الشورى محمد بن داخل المطيري .

وأكد سمو الأمير فيصل بن سلمان أن احتضان الإبداع المعرفي لدى الشباب من أبناء وبنات المنطقة وتمكينهم لتحويله لأعمال مبتكرة يعد خطوة مهمة نحو الانطلاق في ريادة الأعمال وبناء الشركات الناشئة المبتكرة بالمدينة المنورة ، لافتا الانتباه إلى أهمية تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تطوير وتنمية قدرات أبناء وبنات المدينة المنورة وإتاحة الفرصة لهم لتوليد الأفكار الابتكارية واكتساب معارف ومهارات ريادة الأعمال ، مضيفا سموه أن ذلك سيربط الأفكار والمشاريع بالواقع العملي وسوق العمل ويدفع بعجلة التنمية المستدامة .

وأطلع سمو أمير المنطقة على المعرض المصاحب للشركات الناشئة والمبتكرة في جامعة طيبة ، مستمعا إلى شرحٍ من قبل الشباب والفتيات عن مشروعاتهم وما يطمحون له مستقبلا ، بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً للمسابقة يحكي أهداف المسابقة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب على صناعة الخدمات والمنتجات الابتكارية وتحويلها إلى شركات ريادية لتوفير الوظائف وتعزيز الاستدامة الاقتصادية التي تستهدف طلاب وطالبات جامعات المدينة المنورة وكلياتها وخريجيها .

من جانبه ذكر معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني ، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الحدث يؤكد اهتمام القيادة المباركة بتحفيز الشباب ودعم توجهاتهم نحو التنمية والابتكار وتوفير الفرص وتطوير المشاريع ، معربا عن شكره لسمو أمير المنطقة ونائبه على دعمهما غير المحدود لرواد الأعمال ، مشيدا بالإنجازات والتنافس الشريف بين المتسابقين لإظهار إبداعاتهم .

من جهته قال وكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري، أن المسابقة اشتملت على عدة مراحل هي مرحلة التسجيل والتجهيز والتصميم والتطوير ، منتهية بعرض الأعمال الفائزة والمرشحة على المستثمرين وتخصيص يوم عمل كامل في نهاية المسابقة لعرض مشاريع رواد الأعمال على عدد من المستثمرين المحتملين لتبني تلك الأعمال وخلق قنوات تمويلية .

وأضاف العمري :" يتوقع من المشاركة ومخرجاتها إنشاء 15- 10 شركة ناشئة مبتكرة بمتوسط رائدي أعمال في كل شركة ومجموع 30 - 2 شخصا تخدم المنطقة وتهيئ الأفراد للتنافس في بيئة عملية ناضجة .

// انتهى //

14:43ت م

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