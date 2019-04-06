السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يشهد اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة



مكة المكرمة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ،اعتماد المخطط التنظيمي الجديد لحي الكدوة، الذي بدأت أعمال تطويره هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة عدة جهات.

ويحوي مخطط الكدوة الجديد على 137 قطعة سكنية وتجارية و3 مساجد ومستوصف ومكتب للبريد ومراكز للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر إضافةً إلى العديد من المسطحات الخضراء وممرات المشاة والساحات المفتوحة والطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة بمساحة إجمالية تبلغ 697.871 متراً مربعاً ، وتبلغ نسبة الأراضي العامة والمساحات المفتوحة حوالي 45% من مساحة المخطط .

وتعد منطقة الكدوة من المناطق العشوائية الخمس ذات الأولوية القصوى التي تم اختيارها ضمن مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة التي تشرف على تطويرها هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدسة، إذ بدأت أعمال الهدم والإزالة للمباني العشوائية.

من جهته أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، مراعاة الهوية العمرانية والخلخلة في المساحات والعناية بالطرق والمواصلات وزيادة المسطحات الخضراء وتحقيق الريادة في التنمية العمرانية والمساهمة في حل المشكلات العمرانية والخدمية لمكة المكرمة وجعلها مدينة عصرية، والعمل على معالجة مشكلة العشوائيات بالمشاريع التطويرية والإنمائية، والإسهام في التنمية الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير النسيج العمراني .

// انتهى //

14:39ت م

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